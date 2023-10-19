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В России займутся госрегулированием цен на пиво и сидр

Минфин России проработает вопрос о госрегулировании цен на пиво и сидр

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УМВД России по Ульяновской области/РИА Новости

Депутаты обратились к правительству России с просьбой рассмотреть возможность государственного регулирования цен на алкогольные напитки, такие как пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кабинета министров, отметив, что обращение было передано в Министерство финансов для проведения экспертного анализа.

Анонимный источник в пресс-службе подтвердил эту информацию, добавив, что документ уже находится в аппарате правительства РФ и будет подвергнут тщательному изучению.

При этом в России отметили рост продажи алкогольных напитков. В частности, продажи крепких спиртных напитков (водка, коньяк, виски, джин и др.) увеличились на 3%, до 84,2 млн декалитров. При этом реализация водки снизилась на 0,3%, до 55,6 млн декалитров, зато продажи ликеро-водочных изделий выросли на 24,6%, до 9,9 млн декалитров, коньяка — на 10,5%, до 9,7 млн декалитров,

Минфин в свою очередь предложил повысить минимальную цену на водку до 299 рублей.

Ранее в России резко вырос импорт пива.

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