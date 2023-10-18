Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Крупнейший производитель чая в РФ анонсировал увеличение выпуска продукции

Гендиректор «Орими» Соколов: выпуск чая и кофе увеличим в 2023 году на 5–7%

close
100%
Freepik.com

ООО «Орими» увеличит выпуск своей продукции в 2023 году на 5–7%. Об этом рассказал газете »Коммерсант» генеральный директор компании Михаил Соколов.

Он уточнил, что в 2022 году произвели 85 тыс. тонн чая и кофе. Рост объемов производства в компании объясняют общим увеличением потребления россиянами кофе и чая.

«Товарооборот по сравнению с прошлым годом растет, увеличивается потребление кофе и пакетированного чая», — отметил Соколов.

По его словам производство капсульного кофе после ухода Nespresso выросло более чем в два раза.

«Орими» считается крупнейшим производителем чая в России. По объемам выпуска кофе компания на четвертом месте.
Основным покупателем ее продукции в сфере фастфуда является сеть «Вкусно — и точка», объем выпуска для которой в Санкт-Петербурге и Ленобласти составляет до 250 тонн в год.

В середине октября стало известно, что в России существенно выросло количество скидок на чай и кофе.

Ранее судья марафона заявил, что перед тренировкой по бегу не стоит пить кофе или чай.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий