Крупнейший производитель чая в РФ анонсировал увеличение выпуска продукции

ООО «Орими» увеличит выпуск своей продукции в 2023 году на 5–7%. Об этом рассказал газете »Коммерсант» генеральный директор компании Михаил Соколов.

Он уточнил, что в 2022 году произвели 85 тыс. тонн чая и кофе. Рост объемов производства в компании объясняют общим увеличением потребления россиянами кофе и чая.

«Товарооборот по сравнению с прошлым годом растет, увеличивается потребление кофе и пакетированного чая», — отметил Соколов.

По его словам производство капсульного кофе после ухода Nespresso выросло более чем в два раза.

«Орими» считается крупнейшим производителем чая в России. По объемам выпуска кофе компания на четвертом месте.

Основным покупателем ее продукции в сфере фастфуда является сеть «Вкусно — и точка», объем выпуска для которой в Санкт-Петербурге и Ленобласти составляет до 250 тонн в год.

В середине октября стало известно, что в России существенно выросло количество скидок на чай и кофе.

Ранее судья марафона заявил, что перед тренировкой по бегу не стоит пить кофе или чай.