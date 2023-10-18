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РПЦ одобрила возвращение креста на церкви, изображенной на купюре в 1000 рублей

В РПЦ поблагодарили ЦБ после решения изменить дизайн купюры в 1000 рублей

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в Telegram-канале поблагодарил Банк России, который принял решение изменить дизайн купюры в 1000 рублей, вернув на изображение храма крест.

«Очень правильное решение Банка России доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей. Это решение отражает способность руководства структуры адекватно откликаться на реакцию и запросы гражданского общества, значительную часть которого составляют представители традиционных религий», — пишет Легойда.

Он отметил, что верующие люди имеют полное право высказывать мнение при рассмотрении вопроса об использовании изображений, которые имеют религиозное наследие.

Ранее Центральный Банк России сообщил, что доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей после критики со стороны общественности.

До этого в РПЦ раскритиковали новую банкноту.

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