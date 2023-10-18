Цена нефти марки Brent поднялась до $93 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE в среду поднималась до $93 за баррель впервые с 2 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи ICE.

По данным биржи, цена Brent выросла на 2,3% до $93 за баррель. К 12:48 мск контракт торговался на отметке $92,43 за баррель, подорожав на 1,67%. В то же время фьючерс на нефть марки WTI поднялся на 0,84% до $87,97 за баррель.

По мнению аналитиков агентства Reuters, на фоне эскалации палестино-израильского конфликта в цену Brent закладывается рисковая премия. Продолжительная оккупация может толкнуть нефть выше $100 за баррель, поскольку повышает вероятность расширения конфликта с участием Ирана.

Однако эксперт Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар отмечает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман имеет основания сдерживать добычу. Увеличение может разозлить других участников ОПЕК+, включая Россию. Кроме того, Саудовской Аравии нужна цена выше $85 за баррель для сбалансированного бюджета.

Саудовской Аравии также нужно учитывать мнение инвесторов, считает Дхар. Для диверсификации экономики требуются иностранные инвестиции в $100 млрд в год к 2030 году. В 2022 году привлечено менее десятой части. Рост геополитической напряженности может сорвать планы по продаже акций Saudi Aramco.

Тем временем иностранные правительства ищут поводы для проверки зарубежных инвестиций Саудовской Аравии. Приобретение доли в испанской Telefonica саудовской STC уже попало под пристальное внимание.

Пока Саудовская Аравия может рассчитывать на поддержку банкиров, отмечает Дхар. Руководители BlackRock и JPMorgan намерены посетить инвестфорум в Эр-Рияде на следующей неделе. Однако принцу также приходится учитывать мнение молодого населения, ожидающего от него поддержки Палестины.

Кроме того, на рынке сказываются фундаментальные факторы. Запасы нефти в США за неделю упали на 4,4 млн баррелей, значительно сильнее прогноза. Экономика Китая в третьем квартале выросла быстрее ожиданий. В сентябре рекордные объемы нефти пошли на переработку в КНР.

Однако аналитики предупреждают, что китайский сектор недвижимости по-прежнему находится в опасности. Кроме того, ожидается повышение ставки ФРС до конца года, что может замедлить рост и снизить спрос на нефть.

Ранее в Минфине рассказали об увеличении стоимости барреля нефти Urals.