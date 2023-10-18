Лидер инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор» Карен Овсепян заявил, что Россия и Китай подписали крупнейший контракт на поставку зерновых. Его слова на полях делового форума, прошедшего в Пекине в преддверии открытия третьего международного форума «Один пояс — один путь», передает ТАСС.

По словам Овсепяна, сумма контракта составляет почти 2,5 трлн рублей ($25,7 млрд). Сделка подразумевает поставку 70 млн тонн зерновых, зернобобовых и масляничных грузов в течение 12 лет, уточнил он.

Овсепян отметил, что данная инициатива будет способствовать нормализации экспортной структуры в рамках «Пояса и пути».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что ожидает хороший урожай зерна в России в этом году.

Заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов заявлял в интервью газете China Global Times, что экспорт из РФ в Китай крайне концентрирован, и чуть менее 75% его объема приходится на углеводороды и продукты их передела.

Ранее МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн т зерна в Турции.