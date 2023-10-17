Расследование ЧП на Balticconnector ведется вокруг ряда судов

Представитель финской полиции Ристо Лохи сообщил, что расследование обстоятельств происшествия на газопроводе Balticconnector подразумевает изучение маршрутов судов, находившихся неподалеку от места ЧП. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лохи, суда, которые находились неподалеку от места происшествия были установлены из открытых источников.

«Расследование было сосредоточены на нескольких судах, таких как Newnew Polar Bear и «Севморпуть», а также на других, которые, согласно данным, находились в этом районе во время повреждения»

Ранее сообщалось, что контейнеровоз Newnew Polar Bear, принадлежащий Китайской Народной Республике и ходящий под флагом Гонконга, находился недалеко от эстонско-финского газопровода Balticconnector 8 октября, когда на нем произошла утечка. При этом ранее эстонские СМИ отмечали, что недалеко от места аварии среди ряда судов находился и российский нефтерудовоз «СГВ Флот». По данным Postimees, китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear находился к месту газопровода ближе.

Ранее президент России Владимир Путин отреагировал на сообщения о возможной причастности РФ к ЧП на финском газопроводе.