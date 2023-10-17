Болгария хочет сократить доходы «Газпрома» от транзита газа в Европу

Болгария ввела повышенные транзитные пошлины на российский газ, проходящий по ее территории в Венгрию и Сербию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра финансов Болгарии Асена Василева.

По его словам, введенная плата за транзит в размере 20 левов (€10) за МВт⋅ч составляет пятую часть текущей цены на газ в Европе. Это значительно выше обычных транзитных пошлин. Василев отметил, что новый тариф не повлияет на цены для потребителей в Венгрии и Сербии, а только сократит прибыль «Газпрома». По его мнению, это соответствует цели ЕС по снижению зависимости от российских энергоресурсов.

Венгрия ранее назвала решение Болгарии неприемлемым и угрожающим своему снабжению. Болгария проинформировала Еврокомиссию о новом тарифе, та изучает этот вопрос.

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