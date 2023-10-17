Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Болгария хочет сократить доходы «Газпрома» от транзита газа в Европу

Болгария заинтересована в сокращении доходов «Газпрома» от экспорта газа в ЕС

close
100%
Stoyan Nenov/Reuters

Болгария ввела повышенные транзитные пошлины на российский газ, проходящий по ее территории в Венгрию и Сербию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра финансов Болгарии Асена Василева.

По его словам, введенная плата за транзит в размере 20 левов (€10) за МВт⋅ч составляет пятую часть текущей цены на газ в Европе. Это значительно выше обычных транзитных пошлин. Василев отметил, что новый тариф не повлияет на цены для потребителей в Венгрии и Сербии, а только сократит прибыль «Газпрома». По его мнению, это соответствует цели ЕС по снижению зависимости от российских энергоресурсов.

Венгрия ранее назвала решение Болгарии неприемлемым и угрожающим своему снабжению. Болгария проинформировала Еврокомиссию о новом тарифе, та изучает этот вопрос.

В начале октября эксперт рассказал, почему не стоит строить газовый хаб в Турции.

Ранее глава минэнерго Молдавии озвучил сумму долга перед «Газпромом».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий