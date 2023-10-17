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Основатель Amazon обошел главу LVMH в рейтинге миллиардеров

Джефф Безос вновь стал вторым человеком по уровню богатства в мире

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Patrick Semansky/AP

Основатель Amazon Джефф Безос обошел главу Moët Hennessy — Louis Vuitton (LVMH) Бернара Арно в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg, заняв второе место. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала 2023 года состояние Безоса выросло на $49,3 млрд до $156 млрд. В то же время Арно потерял $6,95 млрд, и его состояние снизилось до $155 млрд. Аналитики связывают это с падением спроса на предметы роскоши со стороны американских потребителей на фоне высокой инфляции. Первую строчку рейтинга по-прежнему занимает Илон Маск с $234 млрд. В пятерку также вошли Билл Гейтс (основатель корпорации Microsoft) ($125 млрд), Ларри Пейдж (основатель Google) ($124 млрд) и Бернар Арно.

В начале октября Илон Маск возглавил рейтинг 400 богатейших американцев от Forbes с состоянием $251 млрд.

Ранее в США назвали самую прибыльную валюту в мире в 2023 году.

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