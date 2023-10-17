РФПИ и Китай создадут фонд развития авиапрома на ₽100 млрд

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с китайскими партнерами создаст фонд развития авиапрома объемом 100 млрд рублей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Как сообщает РФПИ, инвестиции будут осуществляться поровну на территории России и Китая в национальных валютах. Средства фонда планируется направить в проекты авиастроения, аэрокосмической промышленности, цифровых технологий.

«Соглашение о создании Фонда развития гражданской авиационной промышленности является важным элементом расширения стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Благодаря фонду <…> российские и китайские компании смогут привлечь необходимые инвестиции для расширения действующих производств», — рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По словам Дмитриева, это будет способствовать наращиванию поставок российской авиатехники на китайский рынок. Ранее планировалось создание совместного российско-китайского самолета CR929, однако из-за санкций роль России в проекте сократилась.

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