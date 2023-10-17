В России могут упростить ввоз электроники

В России предложили продлить упрощенный ввоз иностранной техники с функцией криптографического шифрования, инициатива разработана Минпромторгом РФ. Об этом сообщают «Ведомости».
В российском ведомстве предложили продлить параллельный импорт электроники до конца будущего года с целью минимизации рисков зависимости РФ от иностранных производителей.
По информации СМИ, шифровальные средства используются при производстве оборудования организациями, включенными в перечень системообразующих организаций российской экономики.
Устройства применяют для защиты данных и обеспечения безопасности при передаче информации через публичные сети, обратил внимание ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев.
После прекращения поставок некоторых зарубежных товаров Минпромторг РФ в мае нынешнего года разрешил параллельный импорт продукции.
Летом стало известно, что в РФ дилеры снизили цены на некоторые ввезенные по параллельному импорту машины.
Ранее Минфин США расширил санкции против России.