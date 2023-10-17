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В России могут упростить ввоз электроники

Минпромторг РФ предложил продлить упрощенный ввоз электроники из других стран

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В России предложили продлить упрощенный ввоз иностранной техники с функцией криптографического шифрования, инициатива разработана Минпромторгом РФ. Об этом сообщают «Ведомости».

В российском ведомстве предложили продлить параллельный импорт электроники до конца будущего года с целью минимизации рисков зависимости РФ ‎от иностранных производителей.

По информации СМИ, шифровальные средства используются при производстве оборудования организациями, включенными в перечень системообразующих организаций российской экономики.

Устройства применяют для защиты данных и обеспечения безопасности при передаче информации через публичные сети, обратил внимание ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев.

После прекращения поставок некоторых зарубежных товаров Минпромторг РФ в мае нынешнего года разрешил параллельный импорт продукции.

Летом стало известно, что в РФ дилеры снизили цены на некоторые ввезенные по параллельному импорту машины.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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