Zoom оштрафовали за работу в РФ без представительства

В Москве суд впервые наложил штраф на Zoom Video Communications за нарушение правил деятельности иностранных организаций в интернете на территории России. Об этом сообщили ТАСС в судебном участке мирового судьи №422.

«Суд признал виновной Zoom Video Communications <…> и назначил компании наказание в виде штрафа», — рассказали в суде, уточнив, что организация не создала филиала в РФ.

В судебной инстанции отметили, что штраф в 115 млн 68 тыс. 103 рубля от суммы выручки за 2022 год. Это первый случай наложения взыскания в размере 1/10 от суммы дохода компании за данное правонарушение.

Zoom Video Communications Inc находится в США, но работает в РФ. При этом компания не открыла представительство на российской территории, нарушив таким образом закон.

12 октября стало известно, что Zoom повторно отказался локализовать данные россиян и получил крупный штраф.

В середине июля Zoom оштрафовали на 1 млн рублей за первичное нарушение закона о локализации персональных данных.

Ранее компания Zoom «без причины» уволила президента Грега Томба.