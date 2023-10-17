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ЦБ оставил прежний список системно значимых банков

ЦБ утвердил перечень из 13 системно значимых банков России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Центральный банк РФ утвердил перечень из 13 системно значимых кредитных организаций на 2023 год. В него вошли те же банки, которые имели этот статус в предыдущие два года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как сообщает ЦБ, в перечень включены Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Открытие», Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, МКБ, Совкомбанк, «Тинькофф Банк», «ЮниКредит Банк», Райффайзенбанк и Росбанк. На эти 13 банков приходится около 78% активов всего российского банковского сектора. Системно значимые организации играют важную роль в поддержании устойчивости банковской системы РФ.

Последний раз регулятор расширял перечень в 2021 году, добавив «Тинькофф Банк». В планах ЦБ — уточнение критериев отнесения банков к системно значимым.

В конце сентября Центральный Банк России отчитался о размерах незаконного вывода средств из РФ. По данным регулятора в 2023 году, этот показатель сохранился на исторически минимальном уровне января — июня 2022 года — 12 млрд рублей.

Ранее в ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества.

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