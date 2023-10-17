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Сбербанк получил лицензию в Индии

Сбербанк получил в Индии лицензию иностранного портфельного инвестора

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Пресс-служба Сбера

Сбербанк зарегистрировали в качестве иностранного портфельного инвестора с одобрения регулятора в Индии, подтвердил «Газете.Ru» заместитель председателя Сбербанка Анатолий Попов.

«Сбербанк действительно получил лицензию иностранного портфельного инвестора (FPI), одобренную индийским регулятором SEBI», — отметил он.

По словам Попова, лицензия в Индии дает банку возможность участвовать в торгах и инвестировать на развивающемся финансовом рынке. Он уточнил, что в планы Сбера входят инвестиции в валютные, товарно-сырьевые и другие активы.

Сбербанк первым из российских банков получил лицензию иностранного портфельного инвестора в Индии. Карточка появилась в системе зарегистрированных инвесторов на сайте Национального фондового депозитария (NSDL). Согласно открытой информации, лицензия выдана 9 октября на три года.

При этом российский банк получил лицензию FPI первой категории. Она позволяет в том числе получать налоговые льготы и подписываться на зарубежные производные инструменты на основе индийских акций.

Ранее Сбер перевел свои банкоматы на собственный процессинг.

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