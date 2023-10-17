В России не исключили возврата курса доллара к 60 рублям

В теории курс доллара может вернуться к 60 рублям. Такое мнение в беседе с «Лентой.Ru» высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По словам экономиста, курс валюты зависит от общего состояния экономики, прежде всего, ее темпов роста и эффективности. Они, в свою очередь, складываются из производительности труда, успехов во внешней торговле и других факторов.

«Если мы вдруг сделаем чудодейственный рывок в области нашего устройства экономики, тогда мы увидим рост курса рубля по отношению к доллару. Это при том, что Америка ничего не будет делать, а будет стоять на месте. Или, наоборот, что-то в Америке должно произойти этакое, что было, например, в 2022 году, когда мы выстояли под санкциями, а в США были кризисные явления», — пояснил Беляев.

В прошлом году при таких условиях курс доллара опускался до 50 рублей, уточнил эксперт.

Даже если российские экспортеры будут продавать 80% валютной выручки, курс рубля не укрепится до 60 рублей за доллар в 2023 году, как в прошлом году, сказал «Газете.Ru» аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов. По его словам, укрепление рубля до 60 рублей за доллар было достигнуто за счет резкого сжатия импорта под влиянием санкций, высокого объема экспорта, обеспеченного повышенными ценами на энергоносители и ограничением оттока по текущему счету путем установления жестких лимитов на денежные и банковские переводы.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом рубля в конце года.