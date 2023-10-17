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«Лента» приобрела «Монетку»

Ретейлер «Лента» купил торговую сеть «Монетка», в которой более 2000 магазинов

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Монетка/VK

Ретейлер «Лента» приобрел «Монетку» — одну из крупнейших сетей магазинов у дома в России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Сделка позволит существенно усилить позиции «Ленты» на Урале и в Западной Сибири», — говорится в сообщении.

Компания приобрела 99,999% долей в уставном капитале «РМ-Групп», которая управляет магазинами под брендом «Монетка».

Отмечается, что «Монетка» входит в десятку крупнейших розничных сетей России, под ее управлением в настоящее время находится 2120 магазинов. Средняя торговая площадь магазина составляет 290 кв. м. Уточняется, что в «Монетке» работает свыше 23 тыс. сотрудников.

Сеть магазинов «Монетка» после продажи «Ленте» продолжит работать под собственным брендом.

В июле газета «Коммерсантъ» писала, что федеральный ретейлер «Лента», главным акционером которого является «Севергрупп» Алексея Мордашова, ведет переговоры о приобретении уральской сети магазинов «Монетка».

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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