Курс доллара снизился до 97 рублей

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи 17 октября снизился на 16,25 копейки и составил 97,24 рубля. Об этом свидетельствуют данные биржи.

При этом курс китайского юаня незначительно вырос на 0,3 копейки и составил 13,301 рубля. По евро сделок не было.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица высказал мнение, что к концу 2023 года курс доллара составит 92-95 рублей.

Эксперт отметил, что указ об обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами фактически наделяет кабмин правом регулировать объем и сроки ее реализации в нужных пределах для того, чтобы не допустить снижения курса рубля.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 11 октября. Документ затрагивает 43 группы российских экспортеров, которые относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, лесной и химической промышленности, зерновому производству.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.