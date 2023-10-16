Россиянам разрешили запрещать себе брать кредиты

Председатель комитета по финансовым рынкам и банкам Анатолий Аксаков заявил, что россияне смогут запрещать себе брать кредиты с 1 июня 2024 года, передает РИА Новости.

По его словам, порталу госуслуг нужно время для того, чтобы настроиться на работу с этой информацией.

Ранее сообщалось, что снижение уровня одобрения кредитов в России, которое последует за новыми требованиями Банка России, вступившими в силу 1 октября, может негативно отразиться как в целом на рынке, так и на населении. Об этом в своем материале «Кредитовать нельзя отказывать» заявил экономист Андрей Бархота.

Финансовый эксперт отмечает, что 2/3 населения России находятся в зоне высокой долговой нагрузки, значительная часть вновь выдаваемых потребительских кредитов идет на обслуживание ранее взятых долгов и закрытие кассовых разрывов.

Бархота полагает, что последствия новых ограничений могут быть весьма драматичными и социально чувствительными. Он не исключает, что не менее 70% заемщиков, получивших отказ в банке, отправятся к кредитным брокерам и микрофинансовым организациям за получением финансирования на любых условиях.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.