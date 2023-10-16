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Цена на нефть до 2035 года установится в районе $100 за баррель

Новак: цена на нефть до 2035 года установится в районе $100 за баррель

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Александр Астафьев/РИА Новости

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что до 2035 года стоимость нефти установится на уровне 100 долларов за баррель. Об этом он сообщил в интервью для телеканала «Соловьев Live».

«В 2013 или 2012 годах цены были в районе $100 долларов. Сейчас мы живем в 2023 году и они близко к этому уровню», — говорится в сообщении.

По его словам, недавно нефть находилась на уровне $95 за баррель, а на данный момент колеблется $85 и $90 за баррель. Новак отметил, что цена нефти в пролонгации до 2035 года вырастет до $100 за баррель.

Ранее сообщалось, что скидки на российскую нефть для Индии почти удвоились после сокращения ее закупок государственными НПЗ страны с целью давления на поставщиков. По данным источников, скидки выросли до $8-10 за баррель с начала года. Это подстегнуло импорт, и доля российской нефти в общем импорте Индии в сентябре достигла 38% против 33% в августе.

Государственные НПЗ, на которые приходится две трети закупок, в сентябре нарастили импорт из России на 25% после снижения на 30% в августе. При этом они покупают российскую нефть в основном у нероссийских трейдеров, чтобы получить бóльшие скидки и избежать проблем с оплатой.

Ранее Spiegel раскрыл схему импорта российской нефти в Германию.

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