В России могут ввести минимальную цену для пива

В России предложено ввести минимальные розничные цены (МРЦ) на разливное пиво, чтобы ограничить работу «наливаек» в жилых домах. Об этом сообщает газета «Известия».

Минпромторг выступил с инициативой установить МРЦ на пиво в розлив, чтобы сделать менее привлекательным посещение «наливаек», расположенных на первых этажах жилых домов. По мнению ведомства, это поможет бороться с нарушением покоя граждан. По мнению министерства, если ценник вырастет с минимальных сейчас 70-80 рублей за литр, то и количество желающих купить пенное поубавится.

Однако в Госдуме и экспертном сообществе считают, что проблема не в цене напитков. Депутат Госдумы Светлана Разворотнева отметила, что «наливайки» неконтролируемо работают по ночам, в то время как закон запрещает торговлю спиртным после 23:00.

По ее мнению, решением могло бы стать предоставление жильцам права решать, разрешить ли работу такого заведения в доме. Эксперт Вадим Дробиз также считает, что надо дать регионам возможность смягчать ограничения на время продажи алкоголя.

В Минпромторге в целом не поддержали идею запретительных мер от депутата, опасаясь негативных последствий для бизнеса. Рестораторы также относятся к МРЦ без критики, отметил глава их федерации.

В середине августа Минспорт сообщил о работе над возвращением пива на стадионы.

Ранее в Госдуме выступили за запрет рекламы безалкогольного пива.