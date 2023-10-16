В России начали понижать оптовые цены на мясо кур

Крупнейшие российские производители мяса кур начали понижать оптовые цены на данную продукцию в связи с запросом Федеральной антимонопольной службы, регулятор также просил соразмерно снизить стоимость куриного мяса в магазинах. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Известно, что выполнять рекомендацию ведомства начали предприятия «Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приосколье».

В начале октября ФАС направила ряду организаций запросы о проведении анализа обоснованности установленных цен на мясо курицы. Установлено, что данные компании занимают коллективное доминирующее положение на отечественном товарном рынке.

«В результате взаимодействия с ведомством производители приняли решение о снижении отпускных цен на тушку бройлера. Об этом они уведомили ФАС», — говорится в новости регулятора.

В ведомстве обратили внимание на необходимость ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки.

Кроме того, были направлены письма в магазины с рекомендацией соразмерно снизить розничные цены для потребителей.

До этого ФАС возбудила дело против компании по производству стали.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.