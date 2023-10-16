Стало известно, сколько россиян заинтересованы в продлении льготных кредитов

Около 25% россиян поддерживают продление срока действия всех льготных ипотечных программ. Еще 16% выступают за продление «семейной» ипотеки, 5% — «ипотеки с господдержкой-2020», 2% — «ИТ-ипотеки», 1% — «Дальневосточной ипотеки». Об этом свидетельствует исследование банков ВТБ и «Открытие».

Лишь 6% опрошенных не хотели бы увеличения сроков действия ни одной из программ. 10% россиян планируют воспользоваться льготными ипотеками в ближайшие полгода, в том числе 5% — «семейной» ипотекой и 3% — с «ипотекой с господдержкой-2020».

По словам начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергея Бабина, льготные программы составляют более 70% всех сделок банка. Две трети опрошенных откажутся от льготной ипотеки при повышении ставки, но треть все равно воспользуются ей.

«Льготная ипотека снова стала основным финансовым инструментом для россиян, планирующих решить квартирный вопрос. Она позволяет получить кредит на покупку новостройки с однозначной ставкой и, как следствие — меньший ежемесячный платеж, чем по базовым банковским программам» — объяснил популярность продукта начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

На прошлой неделе экономист Андрей Лобода спрогнозировал, что льготная ипотека может быть продлена на весь 2024 года, но уже в 2025 году такого широкого предложения не будет, поскольку льготными ставками смогут пользоваться только отдельные категории граждан.

Ранее ЦБ сообщил, что ждет охлаждения ипотечного рынка.