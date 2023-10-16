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В РФ временно ограничат импорт рыбы и морепродуктов из Японии

Россельхознадзор ограничил импорт рыбы и морепродуктов из Японии с 16 октября

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Depositphotos

Россельхознадзор временно ограничит импорт рыбы и морепродуктов из Японии, присоединившись ограничительным мерам КНР в отношении импорта японских морепродуктов. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

По данным ведомства, ограничения на импорт вводятся с 16 октября.

«Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 года присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что ограничения будут действовать, пока Япония не предоставит исчерпывающую информацию, необходимую для подтверждения безопасности продуктов водного промысла.

До этого министерство иностранных дел Японии сообщало, что Токио предоставил России дополнительные данные о сбросе воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.

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