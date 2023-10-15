Перечислены шесть выплат, которые могут получить работающие родители

HR-менеджер Юлия Санина рассказала, что работающие родители могут получить до пяти видов выплат. Об этом пишет RT.

К ним относятся: пособие по беременности и родам, пособие при рождении ребенка, детское пособие для семей с низким доходом, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, выплаты из материнского капитала и пособие на ребенка военнослужащего.

Пособие для ребенка военнослужащего и пособие при рождении ребенка имеют фиксированный размер. Первое выплачивается ежемесячно и составляет 15 548 руб., а второе — разово в размере 22 909 руб.

Детское пособие для семей с низким доходом выплачивается в случае, если у совершеннолетних членов семьи есть подтвержденный доход или обоснованная причина его отсутствия, а доход в расчете на одного члена семьи меньше прожиточного минимума.

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