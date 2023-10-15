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Появился прогноз роста цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке

Эксперт Шостак считает, что ближневосточный конфликт увеличит нефтяной доход РФ

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Shutterstock

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак считает, что ближневосточный конфликт увеличит нефтяной доход России, сообщает ТАСС.

«Если лидеры Саудовской Аравии в какой-то момент будут вынуждены войти в противоречие с западными интересами в регионе, уже сигнализировав, в частности, что их процесс сближения с Израилем фактически прекращен, страна может ограничить поставки нефти как в Европу, так и в США», — заявил Шостак.

Он пояснил, что Россия не связана подобными политическими соображениями и имеет возможности по увеличению дохода с продажи нефтепродуктов, при этом получив также возможность не обращать внимание на потолок цен на энергоресурсы и устанавливать собственные цены.

Ранее эксперт спрогнозировал цены на российскую нефть на 2024 и 2025 годы. По его оценкам, среднегодовая цена на нефть российской марки Urals в 2024 году составит $70 за баррель, а в 2025 году — $75.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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Война в Израиле
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