В банке JPMorgan предупредили о самом опасном времени за десятилетия

Сейчас, вероятно, самое опасное время для инвесторов за последние десятилетия. Такую оценку привел глава одного из крупнейших банков мира JPMorgan Джейми Даймон в отчете за третий квартал. Об этом пишет РБК.

JPMorgan каждую неделю проводит по сотне стресс-тестов из-за рисков, связанных с ситуацией на Украине и обострением палестино-израильского конфликта. По словам Даймона, ситуация в мире может иметь далеко идущие последствия для продовольственных и энергетических рынков, мировой торговли и геополитических отношений.

«Хотя мы надеемся на лучшее, мы готовим компанию к широкому спектру [развития событий]. Это своего рода наша работа — быть готовыми к потенциальным сценариям, которых никто не ожидает», — подчеркнул Даймон.

Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater, миллиардер, которого журналисты называют «Стивом Джобсом от инвестирования», Рэй Далио спрогнозировал появление новых конфликтов на фоне разгоревшегося между Израилем и ХАМАС.

Конфликт в Израиле приведет к тяжелым потрясениям в мировой экономике в случае расширения географии, оценило Bloomberg. Он может подорвать мировую экономику и даже спровоцировать рецессию, если в него вступят больше стран, написало агентство. Ближний Восток является важнейшим поставщиком энергоносителей и ключевым морским путем, из-за чего конфликт в этом регионе «может вызвать потрясения по всему миру», уточнили журналисты. Мировая экономика уязвима, так как еще не восстановилась после всплеска инфляции из-за конфликта на Украине, а война в нефтедобывающем регионе вновь разгонит инфляцию, подытожило агентство.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.