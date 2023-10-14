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Исследование: каждый пятый ребенок на Украине не говорит по-украински

«Обозреватель»: каждый пятый ребенок на Украине не понимает по-украински

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Vasily Fedosenko/Reuters

В киевских детских садах Киева только 15% детей понимают украинский язык и могут на нем разговаривать, в то время как порядка 20% дошколят не понимают по-украински. Об этом пишет украинская газета «Обозреватель», ссылаясь на собственное исследование.

«Знание украинского у 20% киевских дошкольников близко к нулю», — говорится в материале.

Согласно итогам исследования, 65% детей говорят и по-русски, и по-украински, однако социализация все равно проходит на русском, на котором «проще общаться».

«Даже не обладая лексикой, можно нормально взаимодействовать с другим говорящим через жесты и мимику», — отмечается в статье.

В заключение издание предлагает создавать украинские разговорные клубы в детских садах для родителей и их детей.

До этого языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил о необходимости установить усиленный контроль над Одессой из-за размещения в городе рекламы и информации на русском языке.

Ранее Трамп заявил, что Украине стоит отдать области с русскоязычным населением России.

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