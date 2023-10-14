Сатло известно о подорожании аренды квартир в странах СНГ

Средняя стоимость аренды квартир в Казахстане, Азербайджане и Белоруссии в сентябре 2023 года выросла на 1,9% по сравнению с летним периодом. Об этом «Газете.Ru» рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

«Ставка аренды в сентябре увеличилась из-за роста спроса на съемное жилье. В СНГ сентябрь — самый активный месяц в плане спроса на аренду. Студенты там учатся по нашей системе, начиная с сентября. Также стартует деловой сезон и повышается деловая активность. Кроме того, курс валюты в СНГ тоже растет, и ипотека становится не всем по карману», — объяснил он.

В то же время ставка аренды двухкомнатных и трехкомнатных квартир в Казахстане, Азербайджане и Белоруссии стали ниже на 4,5% и 3% соответственно.

«На них меньше спрос. Больше площадь — выше аренда. Квартиросъемщики, конечно, не хотят переплачивать за квадраты, которые не нужны, особенно при текущем уровне доходов в СНГ. Сдавать «двушки» и «трешки» сложнее, а привлекать арендаторов нужно. Поэтому ставка падает», — сказал Ракута.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов рассказал «Газете.Ru», что в России исторически аренда всегда была выгоднее ипотеки. Он привел пример. Условная однушка в Москве за 12 млн рублей в аренде стоит около 40 тыс. рублей в месяц, а точно такая же взятая в ипотеку на вторичном рынке (даже до последнего увеличения ставки ЦБ) до недавнего времени обходилась в 90 тыс. рублей ежемесячно. Сейчас она стоит почти 130 тыс. рублей, если брать ее в кредит. Рынок недвижимости в России сильно перекошен, подытожил Емельянов.

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