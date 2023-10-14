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В бундестаге призвали отремонтировать и использовать «Северные потоки»

Партия «Альтернатива для Германии» призвала восстановить «Северные потоки»

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RTL

Правительству Германии рекомендавали изучить возможность ремонта подорванных в 2022 году «Северного потока-1» и «Северного потока-2», чтобы наладить поставки российского газа. С таким призывом выступила правая партия бундестага «Альтернатива для Германии», сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление парламентариев.

В числе авторов заявления более 10 парламентариев. В документе они напомнили об экономических последствиях подрыва «Северных потоков».

«Атака нанесла значительный экономический ущерб Германии, поскольку она сейчас все больше зависит от импорта сжиженного природного газа, который стоит гораздо дороже», — подчеркнули депутаты.

Они обратили внимание, что немецкая промышленность рискует потерять свою конкурентоспособность из-за высоких цен на энергоносители. По мнению экспертов, из-за этого началась деиндустриализация немецкой экономики.

Парламентарии также ссылаются на мнение специалистов, которые подтверждают возможность ремонта поврежденных труб. Депутаты потребовали создать условия для ремонта «Северных потоков» и последующего импорта российского топлива.

До этого в НАТО рассказали о расследовании ЧП на газопроводе между Финляндией и Эстонией.

Ранее в ФРГ предложили награждать за информацию о подрыве «Северных потоков».

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