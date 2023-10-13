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ЦБ рассказал об инфляции в ближайшие месяцы

ЦБ сообщил, что годовая инфляция в России в ближайшие месяцы продолжит расти

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В сентябре 2023 года годовая инфляция в Российской Федерации достигла 6% и в ближайшие месяцы продолжит расти. Об этом говорится в материалах ЦБ.

«В сентябре потребительские цены выросли на 0,87%. В среднем за III квартал месячный прирост цен составил 0,96%, что в пересчете на год соответствует 12,1%. Годовая инфляция продолжила повышаться, достигнув 6% (в августе — 5,15%)», — указывается в материалах.

Согласно прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит увеличиваться.

При этом Центробанк отметил, что инфляция в РФ в 2023 году складывается около верхней границы прогноза от 15 сентября в 6–7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, уверены в регуляторе.

До этого первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что Банк России предпримет все усилия для снижения ключевой ставки по мере стабильного замедления инфляции. По его словам, это, в свою очередь, повлияет на снижение кредитных ставок в банках.

Ранее глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина отметила, что трансформация российской экономики не должна происходить за счет доходов граждан.

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