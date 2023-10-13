Аналитик спрогнозировал курс доллара на следующую неделю

На следующей неделе курс доллара составит 95-99 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«Новая вводная в виде обязательных норм продажи валюты для экспортеров – это фактор в пользу укрепления рубля, однако детали принятых мер не разглашаются, не опубликованы ни названия компаний, попавших под новый указ, ни минимальное пороговое значение по возврату обязательной выручки. Мы видим, что рубль немного укрепился, однако в целом его реакция пока довольно сдержанная – в конце недели доллар торговался выше 97 рублей», — отметил он.

По словам Буйволова, если курс доллара в ближайшее время не отойдет в район 95-96 рублей, исключать новых тестирований отметки в 100 рублей нельзя.

«Впрочем, это маловероятно, на будущей неделе компании начнут подготовку к налоговому периоду, что должно дополнительно увеличить объем иностранной валюты на рынке и помочь рублю. Также отметим цены на нефть, которые после просадки вновь нацелились на отметку $90 за баррель эталонной североморской марки Brent. Эскалация напряженности на Ближнем Востоке сохраняется, остается и «военная премия» в котировках черного золота, традиционно чувствительного к событиям в этом регионе», — прокомментировал Буйволов.

Президент России Владимир Путин в среду ввел обязательную продажу валютной выручки для части экспортеров. Указ затрагивает 43 группы российских экспортеров, которые относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, лесной и химической промышленности, зерновому производству.

Что будет с курсом рубля после указа Путина о продаже валютной выручки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России исключили укрепление курса рубля до 60 рублей за доллар.