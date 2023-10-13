Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России назвали альтернативу ипотеке

Экономист Лобода призвал развивать в России лизинг жилья

close
100%
Михаил Куравлев/РИА «Новости»

В России нужно развивать лизинг жилья (аренду с последующим выкупом – «Газета.Ru»). Этот вариант может стать для граждан альтернативой ипотеке. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Лизинг будет привлекательно смотреться в сегменте индивидуального жилищного строительства. Для роста рождаемости в стране сейчас нет предпосылок: молодые семьи скованны выплатами по ипотеке на 10-15 лет. Планирование расходов по аренде жилья с возможностью выкупа по фиксированным ценам в частном секторе недвижимости может быть привлекательным, если ставка лизинга составит 4-5% годовых», — пояснил Лобода.

По его словам, ипотека уже третье десятилетие воспринимается россиянами умеренно негативно.

«Любые прогрессивные нововведения будут эффективны на фоне долгосрочной стабильности курса рубля и привлекательной ключевой ставки. В текущих условиях решившимся купить квартиру в кредит придется переплачивать вдвое», — отметил экономист.

Лизинг жилья в краткосрочный период может снизить социальную напряженность у широкой категории населения с низкими доходами, считает он. Но такие инструменты могут развиваться только на фоне низкой инфляции и привлекательных условий кредитования, заключил он.

Сейчас ставки по ипотеке на строительство жилого дома составляют в среднем 13,3% годовых, на покупку вторичной квартиры – 14,6%. В пользу лизинга жилья высказывались Центробанк и Минфин РФ.

При покупке квартиры или дома в лизинг лизинговая компания сначала оценивает платежеспособность клиента и ликвидность выбранного им объекта. При соблюдении всех условий компания его выкупает: для этого заключается трехсторонний договор, согласно которому в течение определенного срока клиент должен выкупить квартиру. После этого, как и при покупке квартиры в ипотеку, покупатель оплачивает первоначальный взнос, а остальную сумму переводит частями.

Ранее в России спрогнозировали начало кризиса на рынке недвижимости.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий