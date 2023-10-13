В России назвали альтернативу ипотеке

В России нужно развивать лизинг жилья (аренду с последующим выкупом – «Газета.Ru»). Этот вариант может стать для граждан альтернативой ипотеке. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Лизинг будет привлекательно смотреться в сегменте индивидуального жилищного строительства. Для роста рождаемости в стране сейчас нет предпосылок: молодые семьи скованны выплатами по ипотеке на 10-15 лет. Планирование расходов по аренде жилья с возможностью выкупа по фиксированным ценам в частном секторе недвижимости может быть привлекательным, если ставка лизинга составит 4-5% годовых», — пояснил Лобода.

По его словам, ипотека уже третье десятилетие воспринимается россиянами умеренно негативно.

«Любые прогрессивные нововведения будут эффективны на фоне долгосрочной стабильности курса рубля и привлекательной ключевой ставки. В текущих условиях решившимся купить квартиру в кредит придется переплачивать вдвое», — отметил экономист.

Лизинг жилья в краткосрочный период может снизить социальную напряженность у широкой категории населения с низкими доходами, считает он. Но такие инструменты могут развиваться только на фоне низкой инфляции и привлекательных условий кредитования, заключил он.

Сейчас ставки по ипотеке на строительство жилого дома составляют в среднем 13,3% годовых, на покупку вторичной квартиры – 14,6%. В пользу лизинга жилья высказывались Центробанк и Минфин РФ.

При покупке квартиры или дома в лизинг лизинговая компания сначала оценивает платежеспособность клиента и ликвидность выбранного им объекта. При соблюдении всех условий компания его выкупает: для этого заключается трехсторонний договор, согласно которому в течение определенного срока клиент должен выкупить квартиру. После этого, как и при покупке квартиры в ипотеку, покупатель оплачивает первоначальный взнос, а остальную сумму переводит частями.

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