Авиабилеты в Азербайджан, Грузию и Армению заметно подешевели

Авиабилеты в Азербайджан, Армению и Грузию в октябре 2023 года подешевели на 16%, 13% и 12% соответственно по сравнению с сентябрем. В десятке наиболее популярных у россиян стран страны стали лидерами по темпам снижения цен. Статистику «Газете.Ru» предоставил сервис онлайн-бронирования авиабилетов Aviasales.

По данным компании, в Азербайджан сейчас можно улететь в среднем за 29,5 тыс. рублей (билет на одного человека), в Армению – за 21,5 тыс. рублей, в Грузию – за 41,2 тыс. рублей.

В десятку наиболее популярных направлений россиян в октябре также вошли Россия, Турция, Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Китай и Объединенные Арабские Эмираты.

Авиабилеты в Россию, Белоруссию и Казахстан подешевели на 5%, 7% и 3% соответственно – до 12,7 тыс. рублей в среднем, 13,4 тыс. рублей и 29,4 тыс. рублей.

Улететь в Турцию, Киргизию и Китай стало дороже на 9%, 1% и 4% соответственно. Средняя цена авиабилета в эти страны составила 37 тыс. рублей, 26,9 тыс. рублей и 72,4 тыс. рублей. Больше всего подорожали авиабилеты в ОАЭ – на 21%, до 64,8 тыс. рублей.

«Одна из причин изменения цен — соотношение спроса и предложения. К примеру, Азимут в октябре запускает новые рейсы в Грузию из Москвы и Минеральных вод. И средний чек на авиабилеты туда в октябре снизился на 12% по сравнению с прошлым месяцем. В Армению тоже запустили дополнительные рейсы — из Петербурга. А средний чек на авиабилеты туда из России упал на 13% по сравнению с сентябрем», — прокомментировали в пресс-службе Aviasales.

Авиабилеты в ОАЭ традиционно дорожают к зиме, добавили в компании. Отпуск на новогодние праздники в традиционно высокий сезон стоит бронировать уже сейчас, чтобы поймать лучшие цены, отметили в пресс-службе Avaisales.

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