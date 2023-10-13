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Wildberries начал возвращать комиссию за оплату с использованием Visa и Mastercard

Shot: Wildberries начал возвращать комиссию за оплату картами Visa и Mastercard

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Российский маркетплейс Wildberries стал возвращать покупателям комиссию в 3%, которая ранее была введена им за оплату картами Visa и Mastercard. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

В сообщении Telegram-канал приводит скриншот из личного кабинета пользователя маркетплейса, на счет которого отправлен возврат в 57 рублей. Shot предполагает, что на возвраты повлияла прокурорская проверка.

Накануне стало известно, что Генпрокуратура вызвала представителей Wildberries и банков из-за очередного обновления в правилах торговой площадки. В письме Генпрокуратура уведомила о начале проверок по факту публикаций в СМИ, связанных с введением в Wildberries дополнительных комиссий при покупке товаров, оплачиваемых с помощью Visa и MasterCard, а также с взиманием платы за возврат товаров. В Wildberries введение комиссий объяснили тем, что платежи обрабатывать напрямую не получается из-за введенных против РФ санкций.

Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали грабежом новую комиссию Wildberries.

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