Появился прогноз падения доллара до 80 рублей

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец в беседе с изданием Ura.ru заявил, что доллар может упасть до 80 рублей после введения механизма обязательной продажи иностранной валюты частью российских экспортеров.

По мнению экономиста, доллар с нынешних показателей может опуститься до 80-85 рублей в течение полугода, при этом вводить какие-либо новые меры не придется. Зубец считает, что механизм обязательной продажи иностранной валюты, который будет действовать для части российских экспортеров, достаточен для выравнивания курса.

Его коллега директор по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков считает, что адекватные прогнозы по курсу доллара можно будет делать не ранее, чем через неделю, так как в данный момент на рынке происходит спекулятивная реакция.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что указ Владимира Путина об обязательной продаже некоторыми экспортерами валютной выручки и сам перечень этих компаний будут закрытыми.

Ранее в России оценили трехзначный курс доллара.