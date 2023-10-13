Аренда жилья на новогодние праздники в России подорожала на 15%

Согласно исследованию, проведенному сервисами ЮKassa и «Суточно.ру» совместно с туроператором Anex, аренда жилья в России на новогодние праздники выросла на 15% за год и теперь составляет в среднем 6093 рубля в сутки. Об этом пишет РИА Новости.

Исследование указывает, что наиболее популярным выбором среди россиян на новогодние праздники является бронирование жилья на четыре дня. Средняя арендная ставка по всей стране составляет 6093 рубля в сутки при заблаговременном бронировании, что на 15% больше, чем в прошлом году.

Аналитики также выяснили, что среди опрошенных людей в приоритете оказался Санкт-Петербург, занимающий первое место. На втором месте располагается Москва, а на третьем — Казань. В топ-10 также входят Сочи, Калининград, Кисловодск, Зеленоградск, Нижний Новгород и Шерегеш.

Среди перечисленных городов самое доступное посуточное жилье можно найти в Калининграде, где средняя стоимость составляет 4274 рубля в сутки. Затем следуют Кисловодск (4797 рублей) и Санкт-Петербург (4999 рублей). Самая высокая арендная плата ожидает посетителей Шерегеша, где средняя стоимость составляет 13 759 рублей в сутки.

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