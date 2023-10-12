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Страны G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку

Главы минфинов и ЦБ стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку

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Shutterstock

Главы Министерств финансов и ЦБ стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку, передает РИА Новости, ссылаясь на их совместное заявление, опубликованное в рамках встречи в Марракеше.

«Мы призываем Россию... оперативно восстановить черноморскую зерновую инициативу», — говорится в документе.

В заявлении поясняется, что это решение позволит улучшить поставки на мировой рынок и снизить волатильность цен на продовольствие.

До этого глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен и заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс провели с российской стороной встречи по экспорту продовольствия и удобрений.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара продолжает работу по восстановлению зерновой сделки.

Ранее сообщалось, что экспорт украинского зерна упал более чем вдвое.

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