В России выросло число рабочих мест с зарплатой от ₽100 тысяч

Число вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей в России в 2023 году увеличилось на 31,8% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование от аналитиков сервиса «Работа.ру».

По их информации, в прошлом году рост подобных вакансий составил 17,3%. В целом в этом году доля предложений работы с зарплатой свыше 100 тысяч рублей достигла 21,2% от всех вакансий против 14,9% в 2022 году.

Наибольший рост наблюдался в сферах транспорта, строительства, а также на производстве и в АПК. В числе отраслей с самой высокой долей таких вакансий — строительство, транспорт и логистика, производство. Почти четверть предложений с зарплатой от 100 тысяч рублей пришлось на транспорт и логистику. Еще 17% — на производство и АПК, 15% — на строительство.

В начале октября стало известно, почему увеличилось число россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Ранее Путин говорил, что реальная зарплата в России в этом году должна вырасти на 3-5%.