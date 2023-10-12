В России спрогнозировали увеличение продаж топлива на бирже

Нефтяные компании России смогут выйти на новые повышенные нормативы продажи топлива на бирже к середине ноября. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению главы Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексея Рыбникова, фирмы традиционно продают чуть больше минимального норматива, около 1% сверху.

«Думаю за 1,5 месяца все компании подтянутся. Это уже начинает происходить. По итогу мы окажемся в ситуации, когда каждый торгует выше 15%, но с учетом особо крупных участников рынка будет получаться 25-30% объем поставок на внутренний рынок. Думаю, что компании выйдут на новую планку продаж к середине ноября», — сказал Рыбников.

Правительство 6 октября повысило минимальный норматив продажи бензина на бирже с 13% до 15%, дизтоплива — с 9,5% до 12,5%. Продажа топлива на бирже позволяет независимым АЗС покупать его по рыночной цене.

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