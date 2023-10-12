Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Новак назвал причину снижения добычи нефти в России

Новак объяснил снижение добычи нефти в 2023 году обязательствами перед ОПЕК+

close
100%
Александр Астафьев/РИА Новости

Добыча нефти в России по итогам 2023 года составит 527 млн тонн, что на 1,5% ниже уровня 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вице-премьер Александр Новак связал сокращение добычи на 8 млн тонн исключительно с обязательствами России в рамках сделки ОПЕК+.

«В прошлом году было 535 млн тонн — на 2% больше. В этом году мы добудем примерно 527 (млн тонн). Но это сокращение на 8 млн тонн — примерно 1,5% — связано только лишь с нашими взаимодействиями в рамках ОПЕК+. В принципе потенциал у нас гораздо больше: есть свободные мощности, есть уже российские технологии», — уточнил Новак.

Россия с апреля добровольно сокращает добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+. Это ограничение продлено до конца 2024 года. Кроме того, с августа РФ снижает экспорт нефти: сначала на 500 тыс. баррелей в сутки, а с сентября — на 300 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года.

Ранее МВФ отметил стабильный экспорт российской нефти.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий