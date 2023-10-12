Новак назвал причину снижения добычи нефти в России

Добыча нефти в России по итогам 2023 года составит 527 млн тонн, что на 1,5% ниже уровня 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вице-премьер Александр Новак связал сокращение добычи на 8 млн тонн исключительно с обязательствами России в рамках сделки ОПЕК+.

«В прошлом году было 535 млн тонн — на 2% больше. В этом году мы добудем примерно 527 (млн тонн). Но это сокращение на 8 млн тонн — примерно 1,5% — связано только лишь с нашими взаимодействиями в рамках ОПЕК+. В принципе потенциал у нас гораздо больше: есть свободные мощности, есть уже российские технологии», — уточнил Новак.

Россия с апреля добровольно сокращает добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+. Это ограничение продлено до конца 2024 года. Кроме того, с августа РФ снижает экспорт нефти: сначала на 500 тыс. баррелей в сутки, а с сентября — на 300 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года.

Ранее МВФ отметил стабильный экспорт российской нефти.