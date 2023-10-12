Экономист рассказал, как указ Путина о продаже валюты скажется на курсе рубля

Указ президента РФ Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки, которые распространяется на некоторых экспортеров, позитивно скажется на курсе рубля, убежден экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. К концу года доллар, возможно, будет стоить 80 рублей — такое мнение он высказал в беседе с телеканалом «360».

Решение обязать экспортеров продавать валюту экономист назвал верным – по его мнению, принять его стоило еще летом. «Но лучше поздно, чем никогда», — добавил Разуваев.

Практика продажи валютной выручи применялась еще в 90-е годы, а отменили ее только в 2004 году, напомнил эксперт. Однако тогда наблюдался приток иностранных инвестиций на валютном рынке, пояснил он.

Что касается прогноза по ситуации на финансовом рынке в ближайшее время, то следует ориентироваться на решения Центробанка, в первую очередь – по ключевой ставке, добавил финансовый аналитик. По его мнению, в ближайшее время ЦБ может пойти на ее повышение.

«Надо смотреть, как ЦБ будет поступать со ставкой, я жду повышения до 14%, потом до 15%, потом увидим какая ставка будет на конец года», — сказал Разуваев.

Напомним, о том, что Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами, накануне сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, процент подлежащей продаже валюты установит кабмин.

ЦБ ранее сообщил, что в сентябре россияне приобрели валюты почти на 40 млрд рублей.