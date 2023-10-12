Украина нуждается в дотациях в размере $42 млрд

Украина нуждается во внешнем финансировании от западных стран для покрытия дефицита, который как в 2023-м, так и в 2024 году составит около $42 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, благодаря поддержке международных партнеров Украина смогла стабилизировать ситуацию. В то же время дефицит госбюджета составит около 20% ВВП в этом году и 21% ВВП — в следующем. Чтобы полностью его покрыть, Киеву потребуется привлечь внешнее финансирование в размере $42 млрд как в 2023-м, так и в 2024 годах.

В бюджете Украины на 2023 год изначально был заложен дефицит в $38 млрд или 20% от прогнозируемого ВВП. На прошлой неделе парламент республики в очередной раз увеличил расходы, в том числе на военные нужды, после чего дефицит вырос до $54,75 млрд. В проекте бюджета на 2024 год также предусмотрен дефицит примерно в $42 млрд.

Недавно стало известно, что международный фонд поддержки Украины предоставит Киеву £100 млн.

Ранее в США заявили о наращивании усилий по передаче Украине замороженных активов РФ.