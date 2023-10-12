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Названы самые высокооплачиваемые профессии в одном из российских регионов

hh.ru: геодезисты получают самую высокую зарплату в Томской области

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Depositphotos

Самую высокую заработную плату в Томской области получают геодезисты, ее размер составляет 140 тыс. рублей. Об этом Аргументам и фактам –Томск рассказали специалисты hh.ru.

На зарплату в размере 133,5 тыс. рублей в регионе могут рассчитывать машинисты, 114,3 тыс. рублей получают прорабы и мастера СМР. В список высокооплачиваемых профессий также вошли сварщики и водители — 102,6 тыс. рублей и 102,5 тыс. рублей соответственно.

При этом средняя зарплата в Томской области в 2023 году составляет 55-57 тыс. рублей. Самую низкую заработную плату в регионе предлагают уборщикам — 24,1 тыс. рублей, воспитателям и няням — 27,5 тыс. рублей, делопроизводителям, архивариусам, мерчандайзерам и охранникам – 30 тыс. рублей.

В начале октября исследование «Авито Работы» показало, что средние предлагаемые зарплаты в России в 2023 году выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Среди всех сфер деятельности лидером по количеству новых рабочих мест стала сфера управления персоналом, а в целом в третьем квартале 2023 года число вакансий выросло вдвое по сравнению с аналогичным кварталом 2022 года.

Ранее была названа группа россиян, у которой вырастут зарплаты.

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