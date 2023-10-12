Четверть российского малого бизнеса видит смысл в эзотерических практиках

Около 24% представителей малого и среднего бизнеса в России, опрошенных компанией IFORS Research, считают использование «эзотерических» инструментов при принятии бизнес-решений полезным или скорее полезным. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Треть опрошенных уже имеют опыт использования таких инструментов, и только 6% разочаровались в них. Эти люди планируют повторно воспользоваться эзотерическими методами в течение года, основываясь на надежде на увеличение прибыли и продаж.

Исследование IFORS Research было проведено среди около 1000 владельцев и управляющих малых и средних компаний в России. Было выяснено, что эзотерика является довольно распространенной практикой среди предпринимателей. 6% опрошенных считают эти инструменты полезными при принятии решений, 24% считают их скорее полезными, а 70% считают их скорее или полностью бесполезными.

Женщины чаще выражали уверенность в полезности эзотерических инструментов (9% положительных ответов), в то время как мужчины и женщины примерно одинаково склонны считать их скорее полезными (примерно по 25%). Отмечается, что группа, которая относительно лояльна к таким практикам, часто использует их на практике.

До этого исследование облачного сервиса «МойСклад» показало, что в первом полугодии 2023 года обороты российских компаний малого и среднего бизнеса выросли на 19% по сравнению с январем — июнем прошлого года.

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