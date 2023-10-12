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Юрист рассказал, чем опасен возврат денег после их перевода от незнакомца

Юрист Гусятников заявил об опасности возврата денег после перевода от незнакомца

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Depositphotos

Вернув деньги после перевода от незнакомого человека, россияне могут стать соучастниками мошеннических схем. Об этом сообщил агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Как пояснил юрист, мошенники могут попросить перечислить им средства, но уже на другой счет, номер телефона или реквизиты. Подобную схему они используют, чтобы запутать цепочку переводов.

В подобной ситуации безопаснее написать заявление в банк с просьбой вернуть деньги на счет, с которого они поступили. Он также отметил, что когда приходит сообщение о переводе, следует удостовериться, что деньги действительно поступили на счет, так как иногда мошенники рассылают СМС с похожего на банковский номер с помощью IP-телефонии.

По мнению Гусятникова, возвращать деньги не стоит, даже не проверив, изменился ли баланс счета, при этом не следует и присваивать чужое. Тот, кто совершил ошибку и перевел деньги, в течение трех лет может обратиться в суд и потребовать взыскать сумму как неосновательное обогащение, и суд, вероятнее всего, встанет на его сторону, добавил он.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили у сотрудника Казначейства России 14,5 млн рублей.

Ранее мошенники разработали новую схему с SIM-картами.

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