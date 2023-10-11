Рогозин попросил СК РФ проверить бизнесмена Фридмана на помощь ВСУ

Глава военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что направил обращение в Следственный комитет России, в котором просит проверить сообщения о том, что бизнесмен Михаил Фридман финансирует Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подал сегодня. Попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ, поскольку это подпадает под жесткую статью УК», — говорится в сообщении.

Ранее член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев отреагировал на начатую в отношении миллиардера Михаила Фридмана проверку по факту обвинений в государственной измене и дискредитации Вооруженных сил России. По словам российского парламентария, следует основательно изучить все вероятные факты нарушений со стороны Фридмана.

Как считает российский депутат, окончательный статус Фридмана по упомянутой ситуации должны определить Генпрокуратура или суд. Фридман был одним из первых крупных российских бизнесменов, которые попали под санкции из-за начала спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.