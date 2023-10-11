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Путин рассказал, сколько Запад платит Украине за транзит российского газа

Путин: Киев ежемесячно получает четыре-пять млрд долларов за транзит газа

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Украина каждый месяц получает от западных государств четыре-пять млрд долларов за транзит российского газа через свою территорию. Об этом в ходе выступления на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что Москва имеет две трубопроводные системы на украинской территории. При этом один из газопроводов продолжает работать, и по нему топливо попадает в страны Европы.

«Украина взяла и закрыла второй маршрут. Но послушайте, она же деньги получает из Европы, ежемесячно $4-5 млрд», — указал российский лидер.

Он добавил, что большую часть от указанной суммы Киеву платят европейские государства. Однако американское правительство также участвует в данном процессе, уточнил Путин.

Кроме того, в ходе своей речи президент указал на значительный рост цен на энергоресурсы в государствах Европейского союза (ЕС). По его словам, причина заключается в их отказе от использования российских энергоносителей.

Как пояснил глава Кремля, в настоящее время топливо в странах региона продается по €350 или €400 за одну тыс. литров пропана. До этого из-за спекулянтов стоимость достигала двух тыс. евро, но даже текущая цена — слишком большая для европейского рынка, сказал Путин.

Ранее российский лидер заявил, что Москва продолжает платить Киеву за транзит газа.

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