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Михельсон заявил, что газопровод до Мурманска построит «Новатэк»

Михельсон: газопровод до Мурманска под СПГ и газификацию построит «Новатэк»

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

«Новатэк» будет самостоятельно и за собственные средства строить газопровод «Волхов – Мурманск – Белокаменка». Об этом сообщил глава компании Леонид Михельсон, передает ТАСС.

«Мощность газопровода была 30 млрд куб. м, решение пересмотрели, и он будет строиться мощностью на 40 млрд куб. м.», — сказал он.

Михельсон добавил, что такой объем позволит удовлетворить все потребности в дополнительном газоснабжении. Он пояснил, что увеличение мощности связано с необходимостью газификации Мурманской области.

Планируется, что «Мурманский СПГ» будет брать электроэнергию с профицитной Кольской АЭС, а газ с завода может вывозиться танкерами. «Новатэк» для проекта намерен использовать собственную ресурсную базу.

Летом в «Новатэке» назвали сроки начала строительства «Мурманского СПГ».

20 июля президент России Владимир Путин посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) «Новатэк», расположенный в мурманском поселке Белокаменка на западном берегу Кольского залива.

Ранее Путин заявил, что будущее России связано с Арктикой.

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