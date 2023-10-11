Михельсон заявил, что газопровод до Мурманска построит «Новатэк»

«Новатэк» будет самостоятельно и за собственные средства строить газопровод «Волхов – Мурманск – Белокаменка». Об этом сообщил глава компании Леонид Михельсон, передает ТАСС.

«Мощность газопровода была 30 млрд куб. м, решение пересмотрели, и он будет строиться мощностью на 40 млрд куб. м.», — сказал он.

Михельсон добавил, что такой объем позволит удовлетворить все потребности в дополнительном газоснабжении. Он пояснил, что увеличение мощности связано с необходимостью газификации Мурманской области.

Планируется, что «Мурманский СПГ» будет брать электроэнергию с профицитной Кольской АЭС, а газ с завода может вывозиться танкерами. «Новатэк» для проекта намерен использовать собственную ресурсную базу.

Летом в «Новатэке» назвали сроки начала строительства «Мурманского СПГ».

20 июля президент России Владимир Путин посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) «Новатэк», расположенный в мурманском поселке Белокаменка на западном берегу Кольского залива.

Ранее Путин заявил, что будущее России связано с Арктикой.