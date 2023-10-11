Решетников рассказал о падении доли доллара в международных расчетах России

Доля доллара США в международных расчетах России с прошлого года упала втрое, заявил в Госдуме министр экономического развития РФ Максим Решетников. Его цитирует ТАСС.

«Еще два года назад доля доллара в структуре товарооборота занимала половину», — оценил министр.

По словам Решетникова, за рассматриваемый период «в два раза выросла значимость рубля». Также вдвое за это время увеличилась доля дружественных стран в российском экспорте, подчеркнул он.

С начала военной операции России на Украине скорость дедолларизации в мире выросла в 10 раз по сравнению с предыдущими 15 годами, оценил экс-экономист Международного валютного фонда Стивен Йен. Он уточнил, что доллар потерял около 11 процентных пунктов по доле валютных резервов с 2016 года. По словам эксперта, средства, выведенные из доллара, перетекли в евро, японскую иену и китайский юань.

В то же время старший банкир ВЭБ.РФ, бывший замминистра финансов России Сергей Сторчак в интервью «Газете.Ru» заявил, что процесс отказа мировых стран от доллара США не может быть быстрым. По его словам, сейчас экономических предпосылок для дедолларизации глобальной экономики немного. Доллар остается доминирующей валютой в ценообразовании и расчетах при купле-продаже биржевых товаров, прежде всего нефти, а также в международных резервах и банковских депозитах, объяснил Сторчак. В долларе осуществляется больше заимствований в форме международных выпусков облигаций облигационных займов, чем во всех других валютах вместе взятых, заключил он.

Ранее глава Минпромторга России назвал способ уйти от расчета в долларах в торговле.