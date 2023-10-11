В России спрогнозировали повышение первоначального взноса по ипотеке

Банки могут увеличить первоначальный взнос по ипотеке на 5 процентных пунктов. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат социологических наук, доцент кафедры Государственное и муниципальное управление Финансового университета при Правительстве РФ Константин Харченко.

«С учетом высокой инфляции, которую мы наблюдаем в октябре, расти будут, скорее, риски банков – по причине снижения платежеспособности населения. Сейчас отмечают факт сравнительно высокой доли кредитов с относительно низкой долей первоначального взноса – 20%. Возможно, банкам придется увеличивать этот порог, чтобы иметь дело с более состоятельными заемщиками», — отметил экономист.

По его словам, в последние месяцы возросли темпы роста объемов ипотечного кредитования. А прирост задолженности размывает проблемы с просроченными платежами, заключил доцент.

«Сдерживающим фактором роста первоначального взноса является конкуренция между банками. Исходя из этого, этот взнос может вырасти ориентировочно на 5 процентных пунктов», — предположил Харченко.

По данным Минэкономразвития РФ, годовая инфляция в России на 2 октября составила 5,94%. Целевой уровень по инфляции Центробанка РФ – 4%. По прогнозу Банка России, объем выдач ипотеки в России в 2023 году может обновить исторический максимум, который был зафиксирован в 2021 году на уровне 5,7 триллиона рублей. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что ипотека растет темпами в 30%, а регулятора беспокоит качество кредитов и их влияние на рынок жилья. Она отмечала, что ЦБ видит признаки перегрева на рынке ипотеки.

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