В Сбере заявили о росте выручки атомной энергетики РФ

Выручка атомной энергетики в России выросла на 20%, заявил в ходе бизнес-завтрака Сбера «Энергия нового дня: сберечь настоящее, создать будущее» заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов.

По его словам, Росатом работает как с иностранными клиентами, так и успешно развивает свои проекты в России.

«Одна из причин такого роста — это разработка уникальных технологий, которые не используются больше нигде в мире», — отметил Попов.

Как пояснил глава концерна «Росэнергоатом» Александр Шутиков, отрасль изначально отличалась высоким технологическим суверенитетом.

«Однако у нее есть свои вызовы: сейчас для атомных реакторов используется редкий изотоп, но это конечный ресурс, которого может хватить на срок от 100 до 200 лет», — сказал он.

Глава концерна рассказал, что на данный момент в «Росэнергоатоме» изучают технологию замыкания ядерно-топливного цикла, который позволяет создать возобновляемый источник топлива. Россия стала монополистом этой технологии, которая может быть реализована уже к 2035 году.

Шутиков подчеркнул, что на сегодняшний день в России развиваются проекты реакторов средней и малой мощности.

«Уже сейчас существуют референтные проекты таких реакторов, которые помогут разрабатывать решения для регионов со слабой энергетической инфраструктурой, в частности, в Приморье, на Дальнем Востоке», — сказал Шутиков

Напомним, с 11 по 13 октября в Москве проходит Российская энергетическая неделя, в рамках которой представители федеральных органов власти, руководители крупнейших компаний энергетической отрасли и отраслевые организации обсуждают актуальные вопросы развития топливно-энергетического комплекса.